Bostadsbristen i landet allt värre – ”unga har inte råd att köpa”

Miljöpartiet vill tvinga kommunerna att bygga bostäder genom skärpt lagstiftning. Bostadsförsörjningslagen kräver i dag att kommunerna ska ha en plan för hur de ska försörja invånarna med bostäder.

Men Miljöpartiet vill skärpa lagen så att kommunerna, något förenklat, även ska tvingas se till att själva byggandet blir genomfört.

– Det är inte alla kommuner som tar sitt ansvar att bygga för olika kategorier av människor, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Nästan 100 000 per år behövs

Enligt Boverket är behovet av nya bostäder de närmaste tre åren nu uppe i 93 000 per år. Den byggtakten har inte behövts sedan miljonprogrammet under 60- och 70-talen. Då byggdes 100 000 lägenheter per år, i tio års tid.

I Miljöpartiets bostadspolitiska program som presenteras i dag vill partiet även bland annat införa lånegarantier för byggande på svaga marknader, trappa ner ränteavdragen som drivit på prisutvecklingen, och utveckla det statliga stödet till byggande av hyreslägenheter.

– Det stora behovet gäller nya hyresbostäder. Vi bygger inte tillräckligt många i dag, säger Peter Eriksson (MP).

”Bra om människor äger sitt boende”

Men liberalerna går åt andra hållet i sitt förslag i dag, och prioriterar att göra det möjligt för fler att köpa sin bostad.

– Det ska finnas hyresrätter i Sverige. Men vi vill sända en tydlig signal att det är bra om människor äger sitt eget boende, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

”Unga har inte råd”

Liberalerna vill införa avdragsgillt bosparande för förstagångsköpare. Den som ska köpa sin första bostad ska få spara max 25 000 kronor per år upp till 300 000 kronor, och dra av sparandet mot lönen.

– Vi ser hur unga människor med vanlig inkomst i de allra flesta städer i Sverige inte har råd att köpa en vanlig etta. Så kan vi bara inte ha det, säger Mats Persson (L).

Den som betalar 30 procent i skatt på sin lön skulle därmed få en skattesubvention på upp till 7 500 kronor per år. Totalt skulle det kosta statskassan cirka en miljard kronor.