Därför gungar inte bostadsmarknaden i coronakrisen

Under 2017 såg vi en ganska hög försäljning av bostäder i Sverige, både i volym och ökade priser. Sedan föll priserna på många orter i Sverige med ungefär tio procent ner till 2018. Sedan dess har priserna stått still för att sen sakta men säkert börja gå uppåt under 2019. I Storstockholm kulminerade den i januari och februari under 2020 – sen kom dippen.

– Det är en effekt av coronakrisen, vi har gått ner 3 procent sammanlagt, säger Hans Flink, från svensk mäklarstatistik, i Helgstudion.

Hans Flinck tillägger också att oavsett vad som händer i vår omvärld finns det ett flyttbehov.

– Det sker ju faktiskt visningar i Sverige. Vi är förskonade i det här landet, att myndigheter tillåter oss röra oss och vi kan gå på visningar. I Spanien, Frankrike och USA är det stängt. Du kan inte gå på visningarna. Hur ska du kunna köpa en bostad för flera miljoner?

Men om coronakrisen håller i sig under en längre tid tror Flinck att priserna kan pressar neråt i Sverige.

– Det är ju inte otänkbart att folk får annan ekonomi, vilket innebär att man kanske inte har råd att flytta utan man bor kvar och det kommer också pressa priserna neråt.

Unga kan ta sig in på marknaden

Hans Flinck menar att de som redan är inne på bostadsmarknaden, som har ägt sitt boende under en längre tid, spelar dippen av priserna mindre roll då de förmodligen har en upparbetad vinst – men ännu bättre är det för dem som står utanför bostadsmarknaden.

– Exempelvis ungdomar och andra som inte har kommit in ännu. Men det kräver ju ganska mycket prisfall, i Stockholm speciellt, innan en ungdom har råd att köpa en etta. En etta i Stockholm kostar ungefär 2,5 miljoner och bara kontantinsatsen är avskräckande. Det är 400 000 kronor ska ut innan du kan komma in där och sen ska du betala ränta och amortering, säger Hans Flinck och fortsätter.

– För att slippa det där extra amorteringskravet som kom för något år sedan måste man tjäna ungefär 40 000 och det är nästan orimligt att en ungdom tjänar så mycket.