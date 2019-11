Brå: Var tredje förtroendevald utsattes för hot under valåret

Allt fler politiker utsätts för hot och trakasserier. Totalt uppgav 30 procent av politikerna att de utsatts under valåret 2018. Det är en ökning med två procent från valåret 2014. Hoten kommer oftast via sociala medier, men även muntligen via direktkontakt, telefon eller e-post, skriver Brå i ett pressmeddelande. Förövaren upplevs oftast vara en rättshaverist eller förargad medborgare.

Nästan var fjärde uppger att utsattheten eller oron för att utsättas påverkar dem i deras uppdrag. Här kan man se könskillnader, 48 procent av de utsatta kvinnorna upplever att hoten påverkar dem, varav 38 procent av de utsatta männen upplevde att de påverkats. Den vanligaste konsekvensen var att de undvikit att engagera sig eller uttala sig i en specifik fråga.

Sexuella hot vanligare mot kvinnor

Undersökningen, som nu görs för femte gången, har i år en ny fråga. Den berör om det förekommit något muntligt, skriftligt eller fysiskt angrepp av sexuell karaktär. Där uppger 14 procent av kvinnorna att de utsatts, till skillnad från sju procent av männen.

Yngre förtroendevalda uppger också att de utsätts oftare än äldre. Undersökningen visar också att få (19 procent) av händelserna polisanmäls. Anledningen till att så få polisanmäler är oftast att de upplever att anmälan ändå inte leder till något.