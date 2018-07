Ovanligt många skogsbränder i år – men minskar över tid

Så här många skogsbränder har rapporterats in till SOS Alarm under perioden 1 januari – 30 juni under de senaste fem åren.

2018 – 1 204 skogsbränder

2017 – 915 skogsbränder

2016 – 994 skogsbränder

2015 – 403 skogsbränder

2014 – 776 skogsbränder

Källa: SOS Alarm