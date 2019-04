Visa alla (3)

Bränderna i Gislaved och Motala inte under kontroll

Flera mark- och skogsbränder har härjat i landet under påskhelgen. Den största, utanför Gislaved, stabiliserades under måndagskvällen, men brandrisken väntas öka under tisdagen och räddningstjänsten ska få hjälp av frivilligorganisationer som kan bistå med bandvagnar.

– Det ligger och pyr i det här området så vi kommer att få ett antal nya bränder, säger räddningsledare Anders Björk.

Under natten till tisdag har det varit lugnare vad gäller branden i Gislaved, men vinden väntas tillta och luftfuktigheten öka under morgonen. – Vår plan under natten har varit att förstärka begränsningslinjerna. Men brandrisken ser ut att öka under tisdagen, säger räddningsledare Anders Björk till SVT Nyheter. På tisdagsmorgonen uppgav Anders Björk att brandrisken fortsatt är hög, vilket ställer till svårigheter i släckningsarbetet. – Det har blåst och vinden har vänt under tiden så det är lite lynnigt, säger han. Anders Björk, räddningstjänsten Värnamo, intervjuas i Morgonstudion. Foto: SVT Samtidigt väntas fler bränder. – Det ligger och pyr i det här området så vi kommer att få ett antal nya bränder. När det är torrt, varmt och vinden tar sig kommer det blossa upp på en del ställen i brandområdet. Det är det vi ska börja släcka av nu, säger han. Svårt att veta exakt hur mycket som brinner Brandområdet är på 50 hektar. – Inom det närmsta kommer vi att byta ut styrkorna och börja jobba lite mer inåt i området och med eftersläckning av det som har brunnit. Det brinner inte överallt i det här området och jag vet inte exakt hur mycket som brinner, säger Anders Björk. Får hjälp av frivilligorganisationer Under natten minskade styrkan på plats kunde från runt 60 personer till knappt 30. Men bemanningen kommer öka under tisdagsmorgonen, och man kommer även ta in hjälp från frivilligorganisationer som kan bistå med bland annat bandvagnar. Sedan påskdagskvällen har inte mindre än tre bränder härjat runt Gislaved. Räddningstjänsten kan inte se någon naturlig förklaring till bränderna, varför polisen nu utreder om de kan vara anlagda. Men under natten brann det ingen annanstans i Jönköpings län. Räddningsledare Anders Björk har dock inga uppgifter om att bränderna skulle vara anlagda. – De uppgifterna vet jag inte någonting om. Motala väntas få helikopterhjälp Även för branden vid Tjällmo, norr om Motala, har räddningstjänsten upprättat en bevakningszon. Under natten har man arbetat med att hålla gränsen, för att sedan sätta igång med mera praktiskt släckningsarbete när det blir ljust. – Det är förenat med vissa risker att jobba när det är mörkt, så vi valde att hålla linjerna. När et blir ljust kommer vi satsa på att släcka branden mer konkret, och förhoppningsvis få hjälp av helikoper från Försvarsmakten, säger Daniel Agerhult, inre befäl vid räddningstjänsten i Östra Götaland Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!