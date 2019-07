Brist på it-forensiker gör att polisutredningar blir liggandes

– Vi får ärenden som läggs på hög, vi kan inte ta hand om det inflöde vi har och det är olyckligt, säger Johannes Wellin, chef för samordningsgruppen på polisens nationella it-brottscentrum.

”Brist på it-forensiker får konsekvenser”

I den uppmärksammade pedofilhärvan som SVT har rapporterat om tog det två år från att ett tips kom in till den svenska polisen tills att man kunde gripa sex personer. Under den tiden fortsatte barn att utsättas för grova sexbrott. En anledning till att det tog tid är enligt polisen brist på kriminaltekniker med specialkunskap inom it, it-forensiker.

– Behovet är jättestort, jag tror att samtliga regioner har behov av att anställa it-forensiker, säger Johannes Wellin på polisens nationella it-brottscentrum

SVT har varit i kontakt med Polismyndigheten och experter inom ämnet. Den samlade bilden är att Sverige behöver fler it-forensiker.

” Behövs fler utbildningsplatser”

Enligt Johannes Wellin har i dag alla brott som anmäls till polisen någon form av digitalt spår som en person med rätt kompetens måste ta hand om.

– I dag har vi it-forensiker som får ta en stor del av alla utredningar som innehåller digitala spår, och det leder till att de får en onaturligt hög arbetsbelastning skulle jag påstå, säger han.