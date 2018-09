Blixtrade till när partiledarna debatterade brott och straff

Samtliga partiledare var eniga om att det behövs både förebyggande åtgärder och hårda straff för att komma tillrätta med gängkriminaliteten, men vad som behöver göras först var de inte lika eniga om.

Duell mellan S och M om brottsligheten

Utöver själva debatterna fanns också inlagt ett antal dueller där partiledarna själva fått välja vem de ville utmana. Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) duellerade om polisen och brott och straff.

Kristersson menade att hans parti har en rad förslag på området, som dubbla straff för gängkriminella och borttagen mängdrabatt på straff, och att S sagt nej till dessa.

– Vi är överens om att knäcka brottsligheten, sade Löfven och förklarade att regeringen har skärpt straffen för 30 brott.

– Men det behövs mer resurser och det går inte med era stora skattesänkningar.

Saft och bulle och pizza bland argumenten

Jonas Sjöstedt (V) tyckte att det visserligen behövs fler poliser, men framför allt ett jämlikt samhälle för att kunna bekämpa gängkriminaliteten, medan Jimmie Åkesson (SD) ville att de gängkriminella ska låsas in så länge det behövs och att det handlar om att man fysiskt måste våga ge sig in i deras områden för att kunna gripa dem.

– Den här saft- och bullepolitiken måste få ett slut, sade han.

Även Ebba Busch Thor (KD) ville se mer förebyggande åtgärder men sade också att arbetslöshet inte kan vara en ursäkt för kriminalitet.

– De kriminella vet att det finns en del områden där de kan komma undan med brott. Det finns platser där det går fortare att få en capricciosa hemkörd än för polisen att komma till en brottsplats. Det behövs 10 000 fler poliser, slog hon fast.

Lööf lyfte våldet mot kvinnor

Ulf Kristersson (M) var också inne på att det viktigaste just nu är att låsa in gängkriminella mördare ”riktigt länge”, medan Stefan Löfven (S) höll med Annie Lööf (C) om vikten av att hjälpa utsatta kvinnor och barn.

Annie Lööf framhöll att vardagsvåldet mot kvinnor också måste få plats i debatten och Stefan Löfven sade att de barn som fått bevittna hur deras mamma blir slagen också ska få skadestånd.

Spela Även miljön diskuterades under debatten. Foto: TV4

SVT:s slutdebatt inför valet 2018 sänds fredag den 7/9 kl 20.00 – 22.30.