C och M kräver spionagesvar: ”Är totalt oacceptabelt”

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) skickade under fredagen en förfrågan om att få komma till riksdagens försvarutskott för att informera om det SVT avslöjade under helgen: att amerikanska NSA via Danmark har avlyssnat toppolitiker och tjänstemän i flera europeiska länder. Bland de som avlyssnats finns svenska ledande politiker.

Centerpartiets försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström vill ha en tydlig redogörelse över vad regeringen vet. Tidigare under måndagen reagerade även Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm.

– Jag hoppas att vi nu kan få veta exakt vad som hänt. Det är väldigt viktigt att få veta vilka som avlyssnats, under vilka förutsättningar och i vilket syfte. Det är allvarligt att ledande svenska politiker varit föremål för den här typen av avlyssningar, säger Daniel Bäckström till SVT Nyheter.

Vill ha fullständig redogörelse

Danska underrättelsetjänstens stickprov visar att avlyssning av ledande politiker och tjänstemän skedde under 2012 och 2014, då Sverige leddes av regeringen Reinfeldt. Moderaternas försvarspolitiske talesperson Pål Jonson säger till SVT Nyheter att det är ett ”totalt oacceptabelt” agerande om uppgifterna stämmer och vill ha en redogörelse om hur regeringen kommer agera mot Danmark.

– Jag tycker att Peter Hultqvist ska vara tydlig och stå upp för svenska statsintressen om det ägt rum en kartläggning. Sedan får vi ta ställning till vilka de åtgärderna är efter informationen i försvarutskottet på torsdag, säger Jonson.

”Brister i svenska säkerhetsskyddet”

När försvarsministern frågades ut i Agenda under söndagen sa han att han inte ser händelsen som avslutad, att situationen är ”ohållbar” och att alla kort måste läggas på bordet.

Moderaternas Pål Jonson menar att informationen som nu blivit känd gör det tydligt att Sverige behöver ett starkare säkerhetsskydd.

– Vi och även Säpo har pekat på att det finns brister i det svenska säkerhetskyddet. Sverige måste ha möjlighet att göra egna oberoende analyser av de sårbarheter och hot som finns mot svensk säkerhet, säger Jonson.