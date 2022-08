C: En miljard för fler poliser på landsbygden

Under tisdagen åkte Centerpartiets ledare Annie Lööf ut till en gård utanför Gnesta för att presentera partiets nya landsbyggdspolitik. Man lyfter framför allt två nya förslag: en miljard till polisen och en bättre mobiltäckning.

Vill återöppna stängda polisstationer

Under nästa mandatperiod vill C införa en lokalpolismiljard för att uppmuntra till lokal närvaro enligt Lööf. Under de kommande fyra åren vill man satsa pengarna på att framför allt återöppna stängda polisstationer och stärka polisnärvaron i hela landet. Partiet uppger att 200 poliskontor och stationer har stängts ner efter millenieskiftet.

Problemet är väl att det inte finns tillräckligt med poliser, hur ska ni lösa den ekvationen?

– Det handlar om att få bättre arbetsvillkor för att få fler att söka sig till polisutbildningarna. Vårt förslag handlar om att när nu polismyndigheten växer, som den gör, måste en av huvudprioriteringarna vara ökad lokal närvaro, säger hon.

Vidare vill man även tillsätta särskilda utredare som fokuserar på brottslighet som är särskilt vanligt förekommande på just landsbygden: stöld av jordbruksutrustning, djurrättsrelaterad brottslighet och artskyddsbrott är några exempel.

En miljard till förbättrad mobiltäckning

Ytterligare en miljard ska gå till att förbättra mobiltäckningen i de delar av landet där telekombolagen anser att det finns för få kunder för att bygga mobilmaster. Partiet vill därför ge en miljard kronor årligen under fem år till kommuner, regioner och organisationer som vill bygga master för att förbättra täckningen.

Inga höjda skatter

C presenterar även en rad andra satsningar på landsbygden som inkluderar gårdsförsäljning av alkohol, en strandskyddsreform, mer tillgänglig vård, förstärkt underhåll av väg och järnväg.

Lööf uppger under tisdagen att man planerar bekosta reformerna genom “prioriteringar” och partiet understryker att man inte vill se några höjda skatter.

– Sverige har ett av världens högsta skattetryck, det handlar framför allt om omprioriteringar, att lägga fokus på välfärdens kärna, säger hon.