Centern vill skära i riktade satsningar

Nästa år vill Centerpartiet öka de generella statsbidragen till kommuner och landsting med 7 miljarder kronor mer än regeringen. Samtidigt skär partiet ned regeringens föreslagna riktade kommunbidrag med 6,6 miljarder kronor.

Dessutom säger C nej till regeringens riktade satsning på eftersatta områden och den tillfälliga personalsatsningen i äldreomsorgen på ett par miljarder.

Får bestämma själva

Trots detta hävdar partiledaren Annie Lööf att Centerns pengar gör mer nytta, eftersom alla får del av dem och själva får bestämma hur de ska användas.

– Det klart att det betyder mer pengar till välfärden, för bara att man från regeringens sida satsar på exempelvis skolor i utanförskapsområden, så kommer det inte glesbygdens skolor till del, där kanske man behöver bygga ut äldreomsorgen eller förlossningsvården, säger Lööf.

De tre kommande åren vill C satsa totalt 25 miljarder kronor mer i generella statsbidrag.

Ett återkommande tema när Centern presenterade sin budgetmotion var att partiet vill ”stoppa klyvningen av Sverige”.

– Vi vill hålla ihop Sverige med kraftfulla strukturella reformer, säger Annie Lööf.

Enkla jobb

Partiet har flera förslag för att skapa fler jobb utan krav på utbildning, dit hör Alliansförslagen om inträdesjobb och höjt och utbyggt rut-avdrag.

Ett dyrt förslag är det så kallade ingångsavdraget för dem som ska få in sin första fot på arbetsmarknaden. Det kostar 11,7 miljarder kronor.

Totalt vill Centern sänka skatter på inkomster och företag med 16,9 miljarder kronor. Där ingår sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare med 2 000 kronor om året, vilket beräknas kosta 8,4 miljarder kronor. Men även höjd garantipension och sänkt skatt för pensionärer.

Många av förslagen har presenterats tidigare i olika sammanhang. Dit hör satsningar på ökat underhåll av järnvägen och en upprustning av regionala banor, fler poliser och högre polislöner.

Ja till höjt barnbidrag

Centerpartiet säger ja till regeringens förslag om att höja barnbidraget, men säger nej till förslaget om flygskatt och skattereduktion för fackavgiften.

En stor del av finansieringen av C-politiken består av att förändra regeringens arbetsmarknadspolitik och att avskaffa bostadssubventioner. Dessutom vill partiet spara på att förändra a-kassan och återinföra den bortre gränsen i sjukförsäkringen.

Precis som övriga Allianspartier anser C att regeringen nu under högkonjunkturen borde bygga upp skyddsvallar för sämre tider. Därför anser C att reformutrymmet är 10 miljarder lägre än regeringens 40 miljarder kronor.