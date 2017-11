SVT Nyheter har granskat företaget och talat med ett flertal nuvarande och före detta anställda som vittnar om chefer som utnyttjar nyanställda kvinnor, bjuder dem på alkohol för att sedan förgripa sig på dem och även bestraffar dem som larmar om missförhållanden. Foto: TT/SVT

Chef på försäkringsbolaget If får sparken – ytterligare en chef stängs av

Den chef på försäkringsbolaget If som misstänks för att ha våldtagit en kvinna på en jobbkonferens får sparken. Det bekräftar företagets utredningschef för SVT Nyheter.

En annan chef som utreds för sexuella trakasserier efter SVT Nyheters granskning stängs av från sin tjänst tillsvidare.

– En person har varslats om avsked och en är avstängd under tiden vi slutför utredningen. Sedan pågår ett stort antal andra internutredningar, säger Anders Lindstrand, utredningschef på If.