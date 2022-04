Chefsåklagaren: Tuff logistik med många frihetsberövade

21 personer, samtliga män och de flesta unga, är anhållna efter upploppen i Navestad i Norrköping och Skäggetorp i Linköping. Men arbetet är svårt. Dels för att det är så många som ska tilldelas försvarsadvokater och höras i så kallade förnyade förhör – och dels för att flera av de som anhållits är under 18 år. Då ska även socialtjänsten och i vissa fall vårdnadshavare kallas in och vara med. De under 18 år får inte heller låsas in på samma sätt i en arrest som vuxna.

Enligt Torsten Angervåg, chefsåklagare i Norrköping är den yngsta anhållna i Navestad bara 15 år.

– Vi kommer inte att inte klara av att hålla förnyade förhör med samtliga anhålla i dag, det finns inte kapacitet till det, säger han på söndagen.

Eva Nemec Nordh, chefsåklagare vid åklagarkammaren i Linköping, säger att anhållan har hävts för de två yngsta som har varit frihetsberövade efter upploppen i Skäggetorp.

Angervåg: ”Kommer inte ha en klar bild om varje misstänkt”

Åklagare har fram till och med onsdag på sig att ta ställning till om de anhållna ska begäras häktade.

– En försiktig bedömning är att vi inom ramen för anhållningstiden inte kommer att kunna ha en klar bild om vad varje misstänkt person har exakt gjort, säger Angervåg.

På onsdag får man därför överväga att begära vissa av personerna häktade som skäligen misstänkta eller häva anhållningsbeslutet och fortsätta utredningen. Brottsmisstankarna kommer troligtvis också att ändras, då en gatsten som kastas rakt mot någon kan även vara försök till mord, enligt Nemec Nordh.

Nemec Nordh: ”Trångt i arresten”

Den rena logistiken att ta hand om över 20 frihetsberövade beskrivs ”tuff och komplex”, enligt Angervåg. I Norrköping befinner sig samtliga anhållna på polishuset, medan i Linköping, där många fler har anhållits, har de frihetsberövade placerats både på arresten i Linköping och i Motala.

– Vi har dem lite överallt. Det är trångt i arresten, säger Nemec Nordh.

Polisen i region Öst arbetar nu intensivt med utredningsarbetet för att ta reda på händelseförloppet och att identifiera misstänkta.

– Arbetet som står framför oss är stora utredningar av mycket allvarliga brott. Detta kommer att kräva ett omfattande analysarbete för att få helhetsbilden av vad som hänt och vilka brott som begåtts, samt vilken roll olika personer haft. Allt i syfte att skapa en robust utredning. Misstankarna kvarstår mot de individer som nu inte kommer att begäras häktade, säger Mikael Backman i polisregion Öst i ett pressmeddelande.