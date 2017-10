Spela Cissi Wallin: Det ska inte handla om en liten Stockholmsklick

I samband med me too-kampanjen anklagade medieprofilen Cissi Wallin Aftonbladets kolumnist och ledarskribent Fredrik Virtanen för att ha drogat och våldtagit henne 2006, något han själv nekat till.

– Jag vill inte att me too bara ska handla om en liten Stockholmsklick, det är ett nationellt, globalt och strukturellt problem, säger hon i Morgonstudion.