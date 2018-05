Coachbolag skulle stoppas – blev kvar och växte

Miroi: Arbetsförmedlingen betalade 2012 ut 180 miljoner till bolaget. 2015 hade intäkterna stigit till 239 miljoner. Under de senaste åren har de dock sjunkit och var förra året 103 miljoner.

ABC-kraften (fd Personalstrategerna): Arbetsförmedlingen betalade 2012 ut 58 miljoner till bolaget. Motsvarande siffra var 2016 251 miljoner och året därpå 200 miljoner.

Work for You: Arbetsförmedlingen betalade 2012 ut 103 miljoner till bolaget. 2017 hade summan stigit till 227 miljoner. Work for You fick 2013 hård kritik för en verksamhet i Karlstad, där man bytte ut ledningen redan under pågående granskning.