Coops kassahaveri uppmärksammas internationellt

Det började i USA när mjukvaruföretaget Kaseya utsatts för en cyberattack. Snart – när Coops kassasystem slutade fungera – kom dock angreppet att bli även en svensk angelägenhet.

Nu är Coop i stället storyn i USA. New York Times och Reuters är två amerikanska sajter som rapporterar om haveriet som tvingat matvarujätten Coop att stänga butiker i nästan hela Sverige.

”Major ransomware attack against U.S. tech provider forces Swedish store closures”, skriver Reuters, som också citerar SVT Nyheters intervju med försvarsminister Peter Hultqvist.

”Hundreds of businesses, from Sweden to U.S., affected by cyberattack”, lyder rubriken i anrika New York Times.

Nyhet världen över

Även brittiska The Guardian och public service-bolaget BBC rapporterar: ”Swedish Coop supermarkets shut due to US ransomware cyber-attack”.

Mass-stängningen av Coops butiker har också blivit en nyhet i bland annat Frankrike, Nya Zeeland och Norge.

Ett antal Coop-butiker har öppet under söndagen, men majoriteten har fortfarande tvingats ha stängt.

– Det pågår ett intensivt arbete och det kommer att fortsätta under hela dagen egentligen. Men det ser ut som att merparten av våra butiker kommer ha stängt. Tyvärr har jag ingen exakt siffra på hur många eller var de ligger, sa Kevin Bell, pressekreterare för Coop, till SVT Nyheter under söndagsmorgonen.

Hultqvist och Biden reagerar

It-attacken har även nått politikerna – bland annat har den amerikanske presidenten Joe Biden beordrat en utredning medan försvarsminister Peter Hultqvist (S) uppmanar näringslivet att hålla sig ajour när det kommer till säkerhetsarbetet.

– Vi har arbetat med det här sedan vi tillträdde för sju år sedan och inom den statliga myndighetssfären arbetar man hela tiden med att utveckla sin egna it-säkerhet. Men det är också så att man tillsammans med näringslivet utvecklar it-säkerhet och att staten här är en aktiv part för att hjälpa till och utveckla säkerheten men också stimulera så att man verkligen arbetar med de här frågorna, sa Peter Hultqvist under gårdagen.