Gentester är det som primärt använts inom den svenska vården för att se om man just nu har Covid-19. Man letar efter virusets arvsmassa i en människas luftvägar. En teststicka kan föras in djupt in i näsan eller halsen, och sedan jämförs resultatet med virusets DNA för att se om det matchar.

Vill man däremot veta om man haft viruset redan är det ett så kallat antikroppstest som i regel används. Poängen med att få ett snabbt svar är att exempelvis vårdpersonal då kan gå tillbaka till jobbet.