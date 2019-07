CSN drar in studiestödet för rekordmånga gymnasieelever

Läsåret 2018/2019:

Blekinge län: 7,6 %

Dalarnas län: 4,9 %

Gotlands län: 13,4 %

Gävleborgs län: 9,6 %

Hallands län: 6,4 %

Jämtlands län: 4,8 %

Jönköpings län: 5,9 %

Kalmar län: 8,4 %

Kronobergs län: 8,6 %

Norrbottens län: 6,1 %

Skåne län: 9,1 %

Stockholms län: 11,4 %

Södermanlands län: 9,0 %

Uppsala län: 8,2 %

Värmlands län: 6,8 %

Västerbottens län: 10,0 %

Västernorrlands län: 5,2 %

Västmanlands län: 8,5 %

Västra Götalands län: 8,5 %

Örebro län: 8,3 %

Östergötlands län: 8,0 %

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. För att räknas som skolk måste du vara borta minst fyra timmar upprepade gånger under en månad.

Källa: Centrala studiestödsnämnden (CSN)