Försäljningen av D-vitamintillskott har fördubblats på tio år

D-vitamin är viktigt eftersom det reglerar kalkbalansen i skelett och tänder. Det är också ett vitamin som vi riskerar att få för lite av. Vid långvarig brist kan det orsaka allvarlig sjukdom.

Den främsta källan till D-vitamin är solen, men vi får även i oss det via kosten. Mat som är rik på D-vitamin är bland annat fisk, ägg, mejeriprodukter och växtbaserade drycker som är berikade med D-vitamin.

D-vitamin lagras i kroppen och det som bildas under sommaren kan täcka upp en del av behovet under vintern. Livsmedelsverket råder vissa grupper, som undviker solexponering eller inte får i sig vitaminet via kosten, att ta D-vitamintillskott.

Källa: Livsmedelsverket