Daddy Boastin' är död

– Det är helt overkligt. Han var min mentor och en musikalisk bomb. Han lärde oss smågrabbar att hantera mikrofonen på bästa sätt, säger Douglas Leon till SVT.

Daddy Boastin' föddes 1959 på Saint Vincent i Västindien. I Sverige samarbetade han bland annat med Latin Kings och Teddybears Sthlm och påverkade den svenska reggaescenen under 1990- och 2000-talet. 2002 släppte han albumet ”Efterlyst” på svenska.

”Betytt otroligt mycket”

Dogge beskriver Boastin som starkt tongivande inom svensk musikscen.

– Han har betytt otroligt mycket. Jag var 17 när jag träffade honom. Han kom från Karibien med sin reaggaetouch – redan veteran – och lärde oss att rappa bättre och gå till attack. Jag har mycket att tacka honom för min scennärvaro.

I november 2019 återförenades Boastin' med delar av Latin Kings för en spelning på Nalen i Stockholm.

Cancersjuk

Dogge nåddes under gårdagen av beskedet att vännen var svårt sjuk i cancer, men hann inte besöka honom för att ta farväl. Boastin' somnade in under söndagsmorgonen.

– Han var omgiven av sina barn.

Daddy Boastin' blev 61 år gammal.