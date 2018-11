SVT testar: 7 av 10 solarier kontrollerade inte ålder – trots lag

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, som har utfärdat bestämmelserna måste ålderskontroller göras manuellt eller med teknisk utrustning som kan styrka identitet, till exempel med bank-id eller kameror.

– Numera räcker det inte med att bara informera kunderna om 18-årsgräns, utan de måste kontrollera att de som ska sola verkligen är över 18 år, säger enhetschefen Helene Asp på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Så gick testet på solariesalonger

Uppskattningsvis finns omkring 500 solarieverksamheter runt om i Sverige. 57 är verksamma i Stockholms kommun.

SVT Nyheter besöker tio slumpvis utvalda solarier som är obemannade i Stockholm. Det visar sig att sju av de tio solariesalonger inte gör ålderskontroller överhuvudtaget. Det är bara att betala via en myntautomat och sätta igång solariet. På tre av salongerna finns teknisk utrustning installerad. Två salonger gör id-kontroller via en app och bank-id. På den tredje salongen finns en kamera med mikrofon installerad vid ingången. Kameran är, enligt ägaren, bemannad med personal under öppettider och de kontrollerar legitimation på alla som är under 18 år via kameran.

SVT Nyheter låter en 15-åring prova om det går att sola på solariet som utför kamerakontroller. Under kontrollköpet är det ingen som stoppar 15-åringen utan det går bra att både betala och sen starta solariet utan ålderskontroll. När vi senare frågar ansvarig för solariet varför köpet inte stoppades vill han inte prata om det som hänt utan avslutar samtalet.

Dyrt att installera teknisk utrustning

Enligt branschorganisationen Svensk Solarieförening med cirka 110 medlemmar, så är det dyrt att installera teknisk utrustning och lagförslaget har därför inte välkomnats av branschen.

– Det kostar mellan 30 000 och 100 000 kronor att installera sådana här tekniska lösningar och ska man bemanna salongerna med personal blir det ännu dyrare , säger Roland Laurent på Svensk Solarieförening.

Han fortsätter:

– Min uppfattning är att många solarieägare har installerat utrustning, och flera håller säkert på att köpa. Men lagen är ny så många har nog inte hunnit ännu, säger Roland Laurent.

Minska cancerrisk för unga

Åldersgränser på solarium har diskuterats i många år, enligt Helene Asp på Strålsäkerhetsmyndigheten som menar att lagen inte kan ha kommit som en överraskning för branschen. Avsikten är att minska antalen hudcancerfall, som är den cancerform som ökar mest. Enligt WHO:s avdelning för cancerforskning IARC är unga mer känsliga och hudcancer ökar med 75 procent om man solar solarium regelbundet före 30 års ålder.

Tillsyn påbörjas kommande år

Straffet för den som inte håller sig till lagen kan bli böter eller fängelse i upp till sex månader. Kommunernas miljöförvaltningar har tillsynsansvar för solarier. Åsa Hoffman är enhetschef på Stockholms kommuns miljöförvaltning. Hon säger att det är beklagligt att det inte utförts ålderskontroller på de sju solarier som SVT Nyheter testat.

– Vi kommer att bedriva tillsyn och inspektion på solarieverksamheterna nästa år. Men lagstiftningen gäller och verksamhetsutövare är skyldiga att följa lagen. I de fall man ser att det brister går det att anmäla till oss och då kan vi utföra inspektion och göra åtalsanmälan till åklagare, säger Åsa Hoffman.

SVT Nyheter har pratat med Malmö, Göteborg och Uppsala kommuns miljöförvaltningar. De har ännu inte heller startat några inspektioner av solarium. Men samtliga planerar tillsyn under kommande år.