Damberg: ”Sverige hade kunnat ha en bättre beredskap”

Riksdagens konstitutionsutskott håller under våren utfrågningar för at granska regeringens agerande under coronapandemin.

Under tisdagen frågas inrikesminister Mikael Damberg (S) ut om bland annat tillgången på skyddsutrustning under pandemins inledning.

Damberg menar att kommuner och regioner inte hade de lager med skyddsmaterial som en kris kräver och att man var beroende av just-in-time-leveranser som gjorde systemet sårbart.

”Vi agerade snabbt”

– Det är klart att de finns mycket som hade kunnat vara förberett på ett annorlunda sätt. Sverige hade inte de beredskapslager som vi en gång hade. Bara jämför med Finland som inte monterade ner det civila försvaret efter kalla kriget utan behöll det. Ur det perspektivet hade Sverige som nation kunnat ha en bättre beredskap, säger han under utfrågningen.

Enligt honom var kommunerna och regionerna medvetna om bristerna när pandemin tog fart. Samtidigt tar han upp ansvarsprincipen och framhåller att det är myndigheternas ansvar att det finns skyddsutrustning på plats.

– Vi följde noga och agerade snabbt när regionerna kom in med en begäran om stöd. Tre dagar efter begäran gav vi Socialstyrelsen en operativ roll som den normalt inte har, säger Damberg.