Dansande polis hyllas för glädjespridande insats under Manchester-konserten

Här dansar poliserna med publiken under konserten i Manchester

Tiotusentals hedrade under gårdagens känslosamma minneskonsert terrorns offer. På scen avlöste Ariana Grande och andra stjärnor som Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus och That That varandra. Men den som kanske fick allra mest kärlek på sociala medier var något oväntat en dansande polis.

”Det här fick mig att brista ut i tårar”, skriver en person på Twitter.