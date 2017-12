Därför ber svenskar en t-shirtbutik i Pakistan om ursäkt

Den alternativa Pocketshop uppger på sin inte särskilt frekvent uppdaterade Facebooksida att de är ”Pakistan Largest Brand Marketplace”. Då de har ett likadant namn har ett par svenska bottenbetyg nått hela vägen dit, i stället för till den svenska Pocketshop.

”Det är så sorgligt att i Sverige 2018 censureras författare på grund av deras åsikter!!!”, skriver en svensk användare som motivation till sin enda stjärna.

”Some stupid people in Sweden”

Av sympati för den skada den pakistanska butiken potentiellt skulle kunna lida av till följd av de många låga betygen, så har en stor mängd svenska användare nu gått in och kontrat med en bukett av femstjärniga betyg.

”I’m sorry you got a lot of negative reviews you had nothing to do with! Some stupid people in Sweden thinks you have a book store in Sweden because they can't read”, skriver en användare.

T-shirtbutiken har själva inte kommenterat vare sig hyllningarna eller ”kritiken”.