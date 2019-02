”Huawei-förbud” kan slå hårt mot Ericsson

Nyligen kom utredningen Frekvenser i samhällets tjänst som bland annat föreslår att lagarna för vem som får ha exempelvis 5G-nät skärps, med hänvisning till Sveriges säkerhet. Ygeman har dock framhållit att det kan behövas förbud som specifikt riktar in sig på just teknikleverantörerna, och utan att vilja peka ut just Huawei och Kina, så är det dem debatten kommit att kretsa kring.

– Skulle det visa sig att det finns företag vars teknik bidrar till att skapa fara för Sveriges säkerhet, då måste vi ha möjlighet att agera så att den tekniken kan uteslutas ur våra nät, sade Ygeman nyligen till SVT Nyheter om saken.