Därför följer Agenda Emil Källström (C)

I onsdags presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens första budget. En vårändringsbudget framförhandlad av de nya samarbetspartierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Det var uppgörelsen om det nya budgetsamarbetet som gjorde det möjligt för Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att ta över styret av Sverige den 21 januari i år.

Fyrpartiuppgörelsen eller Januariavtalet, som de inblandade partierna hellre vill kalla den, omfattar 73 sakpolitiska punkter som partierna kommit överens om att genomföra, men detaljerna kvarstår att förhandla och mycket kan hända under tiden. Uppgörelsen är tänkt att gälla hela mandatperioden och vårändringsbudgeten som finansministern kunde presentera i onsdags är det första resultatet av det nya samarbetet.

Så även om den rent ekonomiskt inte bjöd på så många överraskningar ansåg redaktionen att händelsen ändå var värd att göra ett reportage om.

Vi valde att följa Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson eftersom det var Centerns mandat som avgjorde. Utan Centern hade inte mandaten i riksdagen räckt – något som visade sig i december när Centern röstade på sin egen budget. Då vann Moderaternas och Kristdemokraternas budget och den rödgröna övergångsregeringen förlorade.

Genom Emil Källström (C) får tittarna också en känsla för hur det nya samarbetet med den rödgröna regeringen löper, vad han tycker om det nya politiska landskapet och hur det känns att stå i debatten mot sina forna Alliansvänner. Tittarna får också följa med in på Centerns partikansli och vara med under förberedelserna inför debatten.

Agenda frågade också finansminister Magdalena Andersson (S) om teamet även kunde följa henne “bakom kulisserna” under budgetdagen men hon avböjde medverkan.