Därför intervjuar Agenda professor Pekka Kauppi om skogens betydelse för klimatet

Kauppi har bidragit med forskning till FN:s klimatpanel och han har kartlagt den globala utvecklingen av skogar. I programmet redovisar vi en senare kartläggning som publicerades av det ansedda vetenskapsmagasinet Science 2018 (Song et al. (Science) Global land change from 1982 to 2016).

Enligt den rapporten så ökade utbredningen av världens skogar med omkring 5 procent på 35 år, en trend som stämmer med Kauppis egen kartläggning. Den svenska professorn i skogsvetenskap Rolf Björheden har för Agendas räkning tagit en titt på Sciencerapporten och bedömer den vetenskapliga metoden och tidsperioden som adekvat.

De senaste dagarna har internationell press skrivit om en forskningsrapport som koordinerats av Climate Focus, en tankesmedja om klimatfrågor, om att den globala avskogningen tvärtom tagit fart 2014-2018. Den rapporten beskriver dock enbart förlusten av naturskog, som är allvarlig på grund av att ekosystem och arter försvinner, men inte tillväxten av planterad skog. Planterad skog kan binda koldioxid på samma sätt som naturskog.

Båda rapporterna beskriver en negativ utveckling i flera tropiska länder som Brasilien, där regnskogar huggs ned, med allvarliga effekter för det globala och regionala klimatet. Men vi på Agenda anser det intressant att berätta att rikare länder på norra halvklotet tvärtom har lyckats plantera mer skog. Även Indien och Kina har vänt på utvecklingen. Om alla länder på jorden gjorde stora satsningar på att plantera skog på lågproduktiv mark skulle det enligt Pekka Kauppi och FN:s klimatpanel avsevärt motverka uppvärmningen av jorden.