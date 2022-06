Transportstrejk i Europa hotar solsemestern: ”Räkna med strul”

Strejker inom både flyg- och tågsektorn i Europa får just nu stora konsekvenser för resandet på kontinenten. I exempelvis Bryssel tvingade långa köer i kombination med en facklig protestdag flygplatsledningen att ställa in samtliga avgångar under måndagen. Turbulensen har bland annat med följderna av pandemin att göra, enligt resejournalisten Per J Andersson.