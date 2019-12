Därför tar Agenda upp torkan och klimatdebatten i Australien

Australien har ett av världens mest variabla klimatsystem. Landet har ofta långa torrperioder, men också periodvis våldsamma skyfall och översvämningar. Den senaste tre åren har Australiens främsta jordbruksområde i New South Wales drabbats av den värsta torkan hittills, enligt Bureau of Meterology. Vädermyndigheten menar att det finns en långsiktig trend att nederbörden under den australiska vintern minskar, vilket drabbar jordbrukare hårt. Genomsnittstemperaturen i landet har ökat med en grad sen början av 1900-talet.

Australien är världens största exportör av kol och många ifrågasätter kopplingen mellan förbränningen av fossila bränslen och extremvädret i landet. I Agendas reportage är en av de skeptiska parlamentsledamoten Craig Kelly från regeringspartiet Liberalerna.

I en artikel håller Andrew King och flera andra klimatforskare på Melbournes universitet med om den största faktorn bakom dagens torrperioder är den naturliga variabiliteten. De menar dock att sannolikheten för mycket heta och torra år kommer att öka om världens medeltemperatur ökar med 1,5 eller 2,0 grader, som är målet i Parisavtalet.

Den långa och svåra torkan, följd av skogsbränder, har lett till en het debatt om klimatpolitiken i Australien, och opinionsundersökningar visar att opinionen blivit mer positiv till politiska åtgärder för att få ner utsläppen av koldioxid. Synen på klimatförändringarna i stora fossilberoende länder har enligt forskare betydelse för deras vilja att minska utsläppen, och därmed för möjligheten att begränsa temperaturhöjningen.