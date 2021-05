De åkte in till IS för att hämta sina söner

2012, innan IS har utropat ett Kalifat, reste Ismael och Aayan till Syrien utan att säga ett ord till sina föräldrar. Ayaan och Ismael hade varit vänner sedan lågstadiet och alltid följts åt. De båda mammorna försökte på alla sätt via telefon att få sönerna att komma hem. Men inga argument hade verkan. I juni 2014 utropade IS sitt Kalifat. I september samma år bestämde sig Lina och Farida för att själva ta sig in till IS för att hämta hem sönerna. De såg det som sin sista chans att få hem dem.

Fahridas son Ismael dog i Syrien år 2014, en månad efter hennes försök att få hem honom. Sonhustrun dog kort därefter. I dag letar Faridah efter sonens föräldralösa dotter.

Linas son Ayaan sitter fängslad hos kurderna i Syrien. Hans fru och barn är döda.