Flera partier säger sig vara utsatta för misstänkt valpåverkan

Både Säpo och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har varnat för att årets riksdagsval kan komma att utsättas för påverkan från främmande makt. Flera partier säger sig också ha upplevt misstänkt påverkan i olika former under valrörelsen, även om de inte kan säga vem som är avsändaren – det kan röra sig om både utländska och inhemska försök att styra valutgången.

Nedrivna affischer

Moderaterna har noterat allt från nedrivna affischer till konkreta hot mot förtroendevalda och kandidater.

”Vi har också noterat falsk information där någon eller några utger sig för att vara moderater och sänder budskap under falsk flagg. Vi polisanmäler alltid allvarligare händelser till polisen och förutsätter att dom vidtar lämpliga åtgärder”, skriver vice partisekreterare Anders Edholm i ett mejl men vill inte gå närmare in på detaljer.

I augusti har Socialdemokraternas hemsida utsatts för tre riktade överbelastningsattacker, som gjort det omöjligt att läsa innehållet under flera timmar. Attackerna har enligt partiets driftleverantör framför allt gjorts från fem olika länder: Ryssland, Nordkorea, Japan, Spanien och Sydafrika. Partiet har polisanmält händelserna. Socialdemokraterna har också råkat ut för att falska nyheter och bilder sprids med felaktig information om partiet och deras företrädare. Partiet bedömer också att fejkade profiler i sociala medier kan vara ett sätt att försöka påverka opinionen.

– Det här är allvarligt eftersom medborgarna får desinformation om vår politik, det förstör förutsättningarna för att människor ska kunna göra bra val inför valdagen. Jag tror att alla måste ta eget ansvar och fundera över om bilder som sprids i flödet är sanna, man måste ha ett slags digitalt civilkurage , säger Socialdemokraternas kommunikationschef Helena Salomonson.

Felaktiga uppgifter sprids

Liberalerna har noterat att skärmdumpar av en gammal artikel där det står att partiet vill sänka undersköterskors löner fått stor spridning i sociala medier den senaste veckan. Enligt partiet är innehållet felaktigt.

”Med tanke på hur mycket den sprids och hur mycket frågor vi får in om detta just nu så känns det inte som en slump att den får luft under vingarna igen efter två år”, skriver Liberalernas kommunikationschef Gustav Georgson.

De övriga partierna vill antingen inte svara eller har inte noterat några misstänkta aktiviteter kopplat till valet. Sverigedemokraterna har inte återkopplat efter SVT Nyheters förfrågning.

