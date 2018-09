De kan bli Sveriges nästa statsminister

Inget politiskt block har i dag egen majoritet i riksdagen och varken de rödgröna eller Alliansen är beredda att regera med stöd av Sverigedemokraterna. Positionerna inför den kommande regeringsbildningen tycks alltså vara mer eller mindre låsta.

Här är partiledarna som trots allt har störst chans att bli Sveriges nästa statsminister.

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ulf Kristersson (M)

Alliansen har varit tydlig med att de vill bilda regering och att Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är deras statsministerkandidat.

Trots att Alliansen har färre riksdagsmandat än de rödgröna partierna sitter Kristersson med stark trumf på hand – han är det minst dåliga alternativet för Sverigedemokraterna.

– Moderaterna är det parti som har bäst förutsättningar att leda en regering under de kommande åren, sade Jimmie Åkesson (SD) i SVT:s Morgonstudion under tisdagen.

I valet av talman röstade Sverigedemokraterna dessutom på Alliansens kandidat, Andreas Norlén (M), en tecken på att man ser Ulf Kristersson som en starkare statsministerkandidat än Stefan Löfven.

Enligt Alliansföreträdarna själva är man dessutom det största regeringsalternativet - det i jämförelse med den tidigare regeringskonstellationen S + MP. Man räknar alltså inte in Vänsterpartiet i den ekvationen, vilket företrädare för de rödgröna partierna menar är fel sätt att räkna på.

Det som främst talar mot Ulf Kristerssons möjligheter att bli statsminister är att han och de övriga företrädarna för Allianspartierna konsekvent tagit avstånd från att regera med aktivt stöd av Sverigedemokraterna. C och L vill dessutom försäkra sig om stöd från S för att stänga ute SD.Samtidigt kräver Sverigedemokraterna någon form av inflytande i utbyte mot att ge sitt stöd till en regering ledd av Kristersson.

Att Socialdemokraterna skulle stödja en regering ledd av Ulf Kristersson för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten är inte heller troligt – särskilt inte eftersom man man själva anser att man är det större blocket av de två.

Kommentar:

– Om C och L står fast vid att inte sätta sig i en Alliansregering utan försäkringar om stöd från S, skulle en lösning för Kristersson kunna vara att bilda en mindre minoritetsregering med KD. Det skulle vara en slags sista utväg för Kristersson och det finns ett visst stöd för detta inom både M och KD. Men i dagsläget säger Ulf Kristersson nej till en sådan här lösning, säger SVT:s politikreporter Elisabeth Marmorstein.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Stefan Löfven (S)

Regeringen Löfven har visserligen röstats bort av riksdagen, men det betyder inte att han inte kan göra comeback som statsminister.Socialdemokraterna blev det enskilt största partiet i valet och de rödgröna partierna har flest riksdagsmandat av de tre blocken.

– Min vilja är att fortsätta tjäna vårt land som statsminister, sa Stefan Löfven på en presskonferens strax efter att ha röstats bort som just statsminister.

Löfven har dessutom öppnat upp för möjligheten att regera ihop med partier på andra sidan blockgränsen – något som kan komma att visa sig vara framgångsrikt om förhandlingarna i de nuvarande konstellationerna kör fast.

Medan Alliansen har hållit fast vid att man vill regera som ett lag har Löfven framhållit i att han vill bryta upp blockpolitiken och skickat inviter till framför allt C och L. En regering under ledning av Stefan Löfven, i vilken C och L ingår, skulle möjligtvis kunna tolereras av en majoritet av riksdagsledamöterna.

Det som främst talar mot att Stefan Löfven återigen får bilda regering är att en majoritet i riksdagen helt enkelt inte vill att han ska regera. Allianspartierna och Sverigedemokraterna har varit tydliga med att de vill byta ut regeringen och kommer sannolikt göra allt de kan för att det ska ske.

Dessutom är Vänsterpartiet ett rött skynke för såväl de borgerliga partierna som för Sverigedemokraterna. Varken SD eller Alliansen skulle antagligen tolerera en regering under ledning av Löfven där Vänsterpartiet får för stort inflytande.

Kommentar:

– Ett samarbete mellan S, C och L i riksdagen är möjligt men då gäller det ju för Stefan Löfven att kunna erbjuda Centerpartiet och Liberalerna sakpolitiska eftergifter. Här är nog Socialdemokraterna villiga att gå ganska långt, men går de för mycket åt höger riskerar de en besvärlig intern debatt som i slutändan skulle kunna skrämma väljare i famnen på Jonas Sjöstedt (V), säger Elisabeth Marmorstein.

Foto: Anders Wiklund/TT

Annie Lööf (C)

En bubblare – kanske kan en regering under ledning av centerpartiets Annie Lööf vara den kompromiss som löser upp dagens tajta regeringsknut. En regering under ledning av Lööf skulle sannolikt inte stödjas av Sverigedemokraterna men möjligen samla tillräckligt starkt stöd från övriga partier.

Annie Lööf har hittills inte själv gjort anspråk på statsministerposten – hennes kandidat har hela tiden varit Ulf Kristersson.

Kommentar:

– Att Annie Lööf skulle bli statsminister i det här läget är minst sagt föga troligt. Hon leder ett parti som fick knappt nio procent av rösterna i valet och det hör inte direkt till vanligheterna att en statsminister hämtas från ett så litet parti. Annie Lööf har förstås ambitioner att bli statsminister men för att det ska vara ett realistiskt alternativ behöver hon få sitt parti att växa, säger Elisabeth Marmorstein.