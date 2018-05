Deklarationer dumpas på Skatteverkets golv

Information om att Skatteverket har tagit bort sina brevinkast har uppenbarligen inte nått alla. Många har under tisdagskvällen försökt lämna in sin deklaration på Skatteverkets kontor på Kungsholmen i Stockholm, en del genom att trycka in blanketterna genom en dörrspringa.