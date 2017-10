Dela med dig av dina egna erfarenheter

Jag träffade och blev ihop med min första pojkvän när jag var 18 år. Under de 3 år vi var ett par krävde han sex varje dag. I början bodde vi på internatskola och delade inte rum. Ville jag inte ställa upp låg han utanför dörren i korridoren och gnydde.

Ibland försökte jag lösa situationen genom att föreslå en snabbis: han gjorde då en snabbis men ville i stället fortsätta en gång till och det hela blev bara mer utdraget. Att jag inte ville var aldrig ett skäl för honom att låta bli.

Jag försökte sätta gränser och blev verbalt bara elakare och elakare och gjorde slut gång efter annan. Inget hjälpte och det var jag som framstod dysfunktionell utåt.

Har tillräckligt många berättelser för att skriva en roman om olika sorters övergrepp, inom relationer men även utom relations- övergrepp såsom om våldtäktsförsök, groomande män (även vuxna kvinnor kan bli groomade, t. ex av män som behöver någon för sin fetischism, eller äldre som utger sig som farbroderligt vänlig tills de lägger fram sina förslag) blottare, naprapater och massörer o.s.v.

Genom åren har jag lärt mig att det inte är någon ide att prata med sin partner för de lyssnar ändå inte. Säger man att man inte vill ha oralsex gör de det ändå, för de har fått till sig genom media att alla kvinnor gillar det. Säger man att man absolut inte vill ha analsex råkar de "ta fel", typ *hoppsan, fel hål." Säger man att man är trött och inte orkar kommer han att vara orolig och missnöjd tills det blir av.

Det är så mycket gränslöshet och brist på respekt. Är man på en dejtingsite får man räkna med att mer än hälften av kontakterna är försök till sexkontakt. Går man på krogen anses det ok att börja tafsa om man dansar mer än en dans med en man.

*Luttrad*