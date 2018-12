Nu blir det varmare igen: ”En ordentlig temperaturstigning”

I Norrland och även Dalarna är det kallt och klart men det vänder redan under lördag kvällen då temperaturen stiger på flera platser i landet.

– Det här läget vi har haft ett tag bryts under kvällen och det sker en ordentlig temperaturstigning på nästintill 10-20 grader i vissa delar av landet, säger Per Stenborg, meteorolog på SVT Nyheter.

Så här ser förändringen i temperaturen ut under söndagen jämfört med lördagen. Foto: SVT

– Molnen i söder breder ut sig norrut och vi får en ökande vind som gör att det blandas om och mindre kall luft kommer ner. Molnen kommer fungera som ett täcker som skyddar all värme från marken att strömma ut. Det sista av den riktiga kylan försvinner under måndag kväll för landets nordligaste delar, fortsätter Per Stenborg.

Vit jul

Trots temperaturökningen får vi med all sannolikhet en vit jul i stora delar av landet. Med störst sannolikhet får norra delen av landet, med undantag för Norrlandskusten, en snörik julhelg.

– Det kommer bli en vit jul i norr men den kommer inte att bli kall, säger Per Stenborg.