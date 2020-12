Det här är organisationen ASMLA

Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz, ASMLA grundades 1999 och är en Saudi-stödd organisation som strävar efter att etablera en självständig arabisk stat i den sydvästra oljerika iranska provinsen, Khuzestan.

Separatistorganisationen är stämplad som en terroristorganisation av den iranska regimen och även om organisationen ännu inte har samma klassificering i Europa lever dess medlemmar ett farligt liv.

I klippet ovan förklarar forskaren och Iran-kännare Arvin Khoshnood mer om organisationen.