Det här kan du förvänta dig av den nya budgeten: ”Ett pedagogiskt problem”

Direktrapport · Vårbudget Nu är presskonferenserna över, vi tackar för oss! 13:00: hålls en debatt med partiernas ekonomiskpolitiska talespersoner om vårbudgeten i SVT2. Se gärna den! Forssmed säger att KD i stället hade valt att göra ytterligare satsningar på äldreboenden, för att motverka boendebristen. Forssmed upprepar att det allvarligaste med budgeten är att regeringen skär ned på äldreomsorgen. - Det är en otroligt stor framgång för Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson, säger SVT:s politikreporter, Elisabeth Marmorstein, om att Ebba Busch Thor öppnar för samtal med Sverigedemokraterna. Jakob Forssmed säger att KD har ett nära samarbete med M men att ett budgetsamarbete med SD inte är aktuellt. Nu är presskonferensen slut och det blir enskilda intervjuer. Han anklagar regeringen för att nagga i välfärdsresurser som sjukvården för att få ihop sin budget. Han menar att hyresrätter kan bli en fattigdomsfälla och förstärker inkomstklyftorna. - Man får inte del av en värdeförändring i fastighetsbeståndet, säger han och syftar på att bostadsrätter ökar i värde över tid. Nu pratar han om bostadsmarknaden, han menar att unga vill äga sin egen bostad men att regeringen är fixerad vid hyresrätter. Han hävdar att det inte finns en tydlig plan för att få fram fler poliser. Visa fler inlägg

Under onsdagen presenterar Löfven II-regeringen sin vårändringsbudget, den första budgeten som förhandlats fram med samarbetspartierna C och L. Det innebär att Socialdemokraterna måste föra en politik som ligger klart mer mot mitten/höger än regeringen Löfven I gjorde. Det är något som kommer synas i budgeten, som alltså bygger på det 73-punktsprogram som S, MP, C och L presenterade i och med januariöverenskommelsen.

– Det är den stora kompromiss som vi lever under nu och som väljarna förväntar sig ska genomföras, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson.

Enligt vad Dagens Industri erfar kommer regeringen, Centerpartiet och Liberalerna att presentera skattehöjningar och besparingar på minst fyra miljarder kronor i vårändringsbudgeten.

Samtidigt väntar skattesänkningar – exempelvis ska ju värnskatten tas bort. Taket för rut-avdraget ska också fördubblas, den särskilda löneskatten för äldre avskaffas och att skatten på diesel inom jord- och skogsbruket ska sänkas. Allt enligt januariöverrenskommelsen.

Enligt Henrik Ekengren Oscarsson kan väljarna se 73-punktsprogrammet som en karta över vad som kommer att ske i svensk politik de närmaste åren.

– Det är väldigt viktigt för partierna att visa att man låter sig vägledas av januariöverenskommelsen och att man är bundna till den.

”Svårare att få ihop det i en lågkonjunktur”

Finansminister Magdalena Andersson har tidigare sagt att reformutrymmet i vårändringsbudgeten är obefintligt. Anledningen uppges vara den M/KD-budget som har gällt sedan i höstas.

– Rent politiskt är det ett väldigt bra argument att ta till om man vill vänta med att göra någonting, exempelvis att infria löften som kostar pengar. Man måste samtidigt visa att vårändringsbudgeten åtminstone har en symbolisk effekt även om man kanske inte har det utrymme som man trodde att man hade, säger Henrik Ekengren Oscarsson och fortsätter:

– Politiskt är det ganska behagligt att kunna skylla eller hänvisa till M/KD-budgeten för ställningstaganden man gör i sin egen budget.

Hur svårt tror du det var att få ihop den här budgeten?

– Tillståndet för den svenska ekonomin är ganska soligt väder. Det är mycket svårare att få ihop det om vi går in i en lågkonjunktur och man måste börja göra hårdare prioriteringar. Nu handlar mycket om att visa sig ansvarstagande och förbereda Sverige för tider som inte är lika soliga.

Ett nytt läge för Sverige

Henrik Ekengren Oscarsson tror inte att vårändringsbudgeten kommer innehålla särskilt många överraskningar givet januariöverenskommelsen.

– Det är inte upplagt för det, tvärtom. Här förväntar sig väljarna leverans.

Samtidigt är det här alltså ett helt nytt läge för Sverige.

– Socialdemokraterna tvingas föra en politik som inte är socialdemokratisk. Att den förda regeringspolitiken avviker såpass mycket från regeringspartiernas ideologier är vi inte riktigt vana vid i Sverige. Här finns ett pedagogiskt problem för Stefan Löfven och Magdalena Andersson: att förklara för väljarna att den förda politiken inte är socialdemokratisk utan en kompromissprodukt som ligger rätt långt ifrån den politik de helst skulle vilja föra, säger Henrik Ekengren Oscarsson och fortsätter:

– I många andra länder är väljarna mer vana vid att den förda regeringspolitiken är just en kompromiss. Det här är annorlunda och nytt. Det blir spännande att se hur de motiverar olika beslut.