Detta har hänt – sexuella övergrepp på Bråvallafestivalen

Foto: SVT / Tobias Holmqvist

Under lördagen kom beskedet att Bråvallafestivalen 2018 ställs in, anledningen ska vara de många anmälningar av sexuella ofredande under helgen. Totalt har 4 fall av misstänkt våldtäkt och 17 fall av sexuellt ofredande anmälts.