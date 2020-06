Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Detta har Palmegruppen gjort för att utreda Engström

Mängder av förhör, registerutdrag och psykologiutredningar. Palmegruppen har gjort mycket under de senaste åren för att kartlägga den misstänkte mördaren Stig Engström, visar dokument som SVT:s Veckans brott fått ut. Men nästan inget av detta presenterades under presskonferensen.

– Det hade varit bra om man redovisat vad man gjort under de här tre åren, säger Lars Olof Lampers.

Chefsåklagare Krister Petersson tog över Palmeutredningen i februari 2017. Förenklat kan det sägas att två olika spår har utretts – Sydafrika och Skandiamannen. Men redan efter ett halvår skiftades fokus till Stig Engström – då hölls första förhöret med hans exfru, som han var gift med i drygt 30 år. ”Vi vill ha öppenhet” Sammanlagt har exfrun förhörts nio gånger. Förhör har också hållits med vänner, grannar, före detta kollegor och journalister. Men inget av detta fördes fram under åklagaren presentation den 10 juni. – Besvikelsen var ju stor när man inte fick reda på mer. Allmänheten och vi journalister vill gärna ha en öppenhet kring det här, säger Lars Olof Lampers. Begärde ut sjukhusjournaler Utöver detta visar dokument som Lampers fått ut att Palmegruppen har begärt ut handlingar från mängder av arkiv, däribland militära arkiv och sjukhusjournaler. Dessutom har man topsat fem släktingar för att få fram en dna-profil på Engström. Chefsåklagare Krister Petersson tycker inte att det är konstigt att utredningsåtgärderna inte presenterades och hänvisar till förundersökningssekretess. – Det är inte min uppfattning att detta ska vara ett allmänt spektakel utan vi har bedrivit det som en vanlig förundersökning, säger han. Förstår inte frustrationen Är det så att de utredningsåtgärder ni vidtagit snarare har försvagat misstankarna mot Stig Engström? – Enligt min mening nej. Utan vad det har handlat om är att samla på sig ytterligare material för Stig Engström. Vi anser att det materialet vi redan har ger ordentligt stöd för den slutsats vi har kommit fram till. Det här är ju inte riktigt ett vanligt mord, kan du förstå frustrationen över att man inte får reda på mer? -Nej, utan mitt och polisens arbete är att bedriva utredning och det anser jag att vi har gjort. Vi har presenterat det på ett sätt som jag menar är logiskt och sammanhängande som ger stöd för våra påståenden och åtminstone en skäligen misstanke, säger Krister Petersson Här är några av utredningsåtgärderna som Palmegruppen gjort 2017-2020: Här är några av utredningsåtgärderna som Palmegruppen gjort 2017-2020: Visa · Hållit nio förhör med Stig Engströms exfru (som han var gift med i 30 år). · Förhört grannar, vänner och före detta kollegor. · Kontrollerat tidigare anställningar. · Förhört den nya ägaren till det hus som Stig Engström bodde i. · Beslagtagit ett vapen som tillhört den vapensamlare som Engström umgicks med. · Provskjutit vapnet, en Smith & Wesson, modell Highway Patrolman, kaliber .357 Magnum. Svaret – en nolla på den åttagradiga skalan – kom tillbaka från NFC den 19 februari 2018. · Förhört vapensamlarens dotter. · Tagit fram ett psykologiskt porträtt på Engström med hjälp av en rättspsykiatriker. · DNA-topsat fem släktingar för att få fram en profil på Engström. Denna matchades sedan mot ett bekännelsebrev som fanns hos polisen. Matchningen var negativ. · Begärt ut dokument från Riksarkivet angående Engströms militära aktiviteter. Övriga utredningsåtgärder: · Utrett Sydafrikaspåret, bland annat genom att försöka få till ett förhör med två svenskar bosatta på Cypern. Detta lyckades ej, trots flera påtryckningar att få rättshjälp. · Försökt kartlägga Stay Behind-verksamhet, bland annat i samband med mordnatten, genom förfrågningar till SÄPO och MUST m.fl. Fotnot: SVT har begärt ut och väntar på dokumentation som ger mer information om vad de olika utredningsåtgärderna har givit för resultat. Dela på Facebook Dela på Twitter

