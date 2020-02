Foto: TT/SVT

Driftstörningar hos Nordea – går inte att logga in

Nordea har drabbats av driftstörningar under söndagsmorgonen. Det går inte att logga in på internetbanken eller via mobilappen.

– Problemet uppstod vid 08-tiden. Det är felanmält och tekniker jobbar med att lösa det, säger Mikaela Östman, presskommunikatör på Nordea. Påverkas även kortbetalningar? – Jag vet inte, vi har ingen bild av hela omfattningen än. Det finns ingen prognos för när problemet väntas vara löst. Dela Dela

