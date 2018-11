Dubbelt så många ersättningskrav på SJ

När tåget är minst 20 minuter försenat kan man som resenär ansöka om ersättning.

Hittills i år har SJ fått in 309 000 ansökningar, vilket kan jämföras med de 209 000 som bolaget fick in under fjolåret.

Flera vägarbeten under sommaren

Det senaste kvartalet har det kommit in mer än dubbelt så många ansökningar som samma kvartal förra året, 99 000, jämfört med 46 000.

SJ menar att en förklaring är banarbeten som skett under sommaren. Bland annat har det genomförts reparationer vid Getingmidjan i Stockholm och längs med Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg.

Solkurvor av värmen

Dessutom har den varma sommaren lett till förseningar i tågtrafiken.

– Bränder och solkurvor har skapat problem. Men för oss är det viktigt att poängtera att vi vill att våra resenärer ansöker om förseningsersättning, säger Carl-Johan Linde, presskommunikatör på SJ.