Efter avslöjandet – nu krävs Damberg på svar om NFC

– NFC har en mycket viktig uppgift och då är det också mycket viktigt att de har de verktyg de behöver. De ska ha digitala verktyg som fungerar och ligger i framkant, och då är det så klart oacceptabelt att NFC inte har fungerande system, säger Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot med ansvar för digitala frågor.

”Det är allvarliga uppgifter som föranleder en rad frågor kriing hur regeringen tänker agera,” skriver SD:s rättspolitiska talesperson Adam Marttinen till SVT. ”Vi förväntar oss att få svar kring vad regeringen tänker göra för att säkerställa ett fungerande NFC”.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) kommer till justitieutskottet på torsdag och då kommer både Centerpartiet och Sverigedemokraterna att ställa frågor om avslöjandet.

”Oj” sa chefen

SVT kunde i helgen avslöja att en intern rapport pekar ut flera allvarliga konsekvenser av den eftersatta it-utvecklingen hos NFC. Det handlar bland annat om att datorer inte uppdateras och att nyanställda saknar utrustning.

Rapporten kom till efter en kritisk internrevision, och det var NFC:s chef Helena Trolläng som i fjol fick rikspolischefens uppdrag att ta fram analysen. Ändå kom både den och problemen som en överraskning för NFC-chefen när SVT intervjuade henne i förra veckan.

– Oj, sa hon när SVT läste upp formuleringen om att nyanställda saknar utrustning. (se video).

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd - Oj, sa NFC-chefen när SVT läste högt ur rapporten. - Oacceptabelt att NFC inte har fungerande system, säger Centerpartiets talesperson.

Trojan Shield-beslag på väg

SVT har också rapporterat om stora problem med NFC:s nya system för fingeravtryckssökningar.

Bilden av omfattande problem bekräftas av flera NFC-anställda som SVT talat med – och som också hävdar att ledningen försöker sopa problemen under matten. Något som betecknas som extra allvarligt eftersom NFC just nu får in stora beslag för analys från bland annat operationen Trojan Shield.

Inrikesminister Mikael Damberg vill inte kommentera händelserna med hänvisning till att det handlar om operativa frågor. Men på torsdag kommer han alltså att behöva svara i utskottet.

”Regeringen måste försäkra sig om att våra myndigheter fungerar och att de får rimliga förutsättningar för det. Om så inte sker är det förtroendet för ansvarig minister som bör vara förbrukat” skriver Adam Marttinen (SD).