Efter hot om bojkott: 175 000 anställda skickas på diskrimineringsutbildning

Starbucks kritiserats hårt efter en incident i Philadelphia förra veckan där två afroamerikanska män greps av polisen och fördes bort i handfängsel.

De två männen väntade på en vän och hade inte köpt något. De ombads att lämna lokalen och när de vägrade detta tillkallade personalen polis. Händelsen fångades på film som fått stor spridning via sociala medier. På filmen ser man hur andra gäster ifrågasätter gripandet: ”De gjorde inget, jag såg allt, de gjorde inget”.

Uppmanar till bojkott

Incidenten har väckt stor ilska i USA och ses som ännu ett exempel där afroamerikaner särbehandlas. Under helgen spreds en uppmaning till bojkott av kaffekedjan via sociala medier, via exempelvis #boycottstarbucks på Twitter.

I lördags bad Starbucks om ursäkt offentligt via Twitter och meddelar att den chef som ringde polisen inte längre jobbar för företaget.

Männen släpptes fria eftersom stadsåklagaren inte ansåg att något brott begåtts.