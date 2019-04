Efter SVT:s granskning: Konsumentnätverk varnar européer för penispiller-bluffen

SVT Nyheter har granskat företaget Aliaz Corporation, som bland annat säljer Horsepower XXXL, ett medel som påstås resultera i en åtta centimeter längre penis.

European Consumer Centres (ECC) känner väl till företaget.

– De kommer och går, men i år har vi sett en stor skillnad. Mina tyska kollegor säger att de är helt översköljda den senaste tiden av just Horsepower, och samma sak är det i Österrike, säger Jolanda Girzl på ECC Sweden (Konsument Europa).

Enorm ökning mellan 2018 och 2019

Mängden Horsepower-relaterade ärenden har ökat stort den senaste tiden.

– Jag började titta på det här när jag såg SVT:s inslag och såg siffrorna. Inom ECC-nätverket har vi tusen ärenden bara under 2019 gällade Horsepower, säger Jolanda Girzl.

I Sverige fick Konsumentverkets Hallå konsument in 34 ärenden gällande Aliaz Corporation/Horsepower under hela 2018. Under 2019 års tre första månader har 195 ärenden redan hunnit komma in.

ECC har nu valt att varna för företaget och dess penispiller i sociala medier.

Vad vet ni om Aliaz Corporation?

– Vi vet inte så mycket. Enligt bolagsregistret är de i Lettland. Vi vet att det finns inkassobolag som driver in åt dem. Men vi har inte resurser att göra större utredningar, vi saknar underlag och ber därför konsumenterna som köpt produkterna att skicka dokumentationen de har till oss.

Har ni själva haft kontakt med företaget?

– Det är i så fall vårt systerkontor i Lettland som tar kontakten med dem. Nu har faktiskt vårt systerkontor i Wien kontaktat tillsynsmyndigheten i Österrike, som ingår i European Consumer Protection Cooperation (CPC)-nätverket, och de har skickat en förfrågan till Lettland.

Jolanda Girzl pekar på att rapportering om företaget och dess metoder är positivt, och hoppas att fler kunder hör av sig till Konsument Europa med sina erfarenheter.

– Många tycker det är pinsamt, men ser man att andra har köpt Horsepower så hjälper det.

Penispillret har nu analyserats

På Läkemedelsverkets laboratorium i Uppsala fick SVT Nyheter det påstådda ”potensmedlet” analyserat.

– Ingen har skickat Horsepower på analys, så det hjälpte jättemycket, det var många som hörde av sig och var tacksamma inom ECC-nätverket när jag informerade om att SVT hade ett analysresultat, säger Jolanda Girzl.

Har du några tips och råd till konsumenterna?

– Undersök vem det är som du handlar av. Vad är det som jag lovar om jag tar det här superbra priset? Det är alltid bra att göra en sökning och se vad andra konsumenter upplevt, och ta reda på var företaget finns – är de lätta att kontakta? Har de kontaktformulär, har de e-post? Titta på Konsument Europas checklista för abonnemangsbluffar, avslutar Jolanda Girzl.