Elbolaget: ”Vi är inte värst i klassen”

Elbolaget Nordic Green Energy ägs av det norska kommunalägda vattenkraftsbolaget Troms Kraft. Det hette tidigare Kraft & Kultur men det bytte namn 2012 efter att ledningen avslöjats med att ha dolt förluster på 1,7 miljarder kronor. Den tidigare vd:n sitter nu i fängelse, dömd för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott.

Nordic Green Energy har de senaste åren varit ett av Sveriges snabbast växande elbolag. Sedan i vintras har bolaget expanderat sin säljorganisation kraftigt och de bedriver för närvarande omfattande telefon- och dörrknackningssäljkapmpanjer i Sverige och Finland.

På bolagsrecensionssajten Reco finns i dag en lång rad klagomål mot företaget. SVT har bland annat berättat om hur bolagets säljare i Sundvall och Stockholm verkar ha förfalskat underskrifter för att få nya elavtal.

”Förenklad granskning”

Flera kunder har hört av sig och berättar hur bolagets säljare hävdat att de kom från statliga Vattenfall när de egentligen kom från Nordic Green Energy. Bland annat skedde detta nyligen i Huddinge Centrum.

Bolagets nuvarande vd Erik Milistver anser att SVT:s granskning varit förenklad och att den innehåller otydligheter. Enligt Milistver har ekobrotten, som skedde för över sju år sedan, ”ingenting att göra med våra dåvarande eller nuvarande kundupplevelser”.

Enligt Erik Milistver har bolaget fått 10 klagomål från Konsumenternas Energimarkandsbyrå under första kvartalet i år. Totalt har 108 elbolag fått klagomål och 15 bolag har fått fler än tio klagomål, enligt Milistver. Nordic Green Energys anser att med tanke på ”hur stort föräljningsnätverk vi har och 10-tusentalas kundkontakter vi tar per månad, är vår andel relativt liten”. Enligt Milistver är ”vi definitivt inte worst in class och kanske du skulle satsa din energi även på de andra”.

”Vissa felaktiga säljtillfällen”

Milistver skriver också att bolaget är ett av de bolag som har ”de nöjdaste kunderna” i Sverige.

När det gäller de fall som SVT beskrivit vill inte Erki Milistver gå in på detaljer på grund av kundkonfidentialitet. Men han skriver att ”vi har ingen anledning att tro, att underskriften inte skulle vara kundens”. Han skriver också att bolaget hanterat de ärenden SVT tagit upp till kundens fördel.

”NGE väljer nog alltid att vara snälla och ta kundens sida när vi reglerar ärenden”, skriver han. Han lägger till att ”det har funnits vissa felaktiga säljtillfällen. Vi har dock noll-tolerans mot fulförsäljning. Vi tjänar ingenting på att ha kunder som inte vill vara med oss”, skriver bolagets vd Erki Mililstver.