Den misstänkta våldtäkten uppges ha skett i fredags. Mannen, som nu sitter anhållen, är elev på skolan.

– Han nekar till brott, säger hans advokat Gunnar Ljunggren till TT.

Det är inte känt om han medger att han träffat läraren på den utpekade platsen.

– De detaljer som kommit in under förhören går jag inte in på. Utredningsåtgärder har gjorts av polisen och ska nu sammanställas, säger jouråklagare Klas Lööf till tidningen.