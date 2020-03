Elisabeths mamma lurades av coronabedragare – skulle komma förbi i ”rymddräkt”

Under måndagskvällen blev Elisabeth Toftén uppringd av sin mamma, Inger Franzén. Hon berättade att hon hade fått ett samtal från en person som uppgav att han ringde från Folkhälsomyndigheten.

Enligt personen hade Inger identifierats via smittspårning efter ett besök i mataffären, och han meddelade att hon hade smittats av coronaviruset.

– Sedan sa han att några personer i ”rymddräkter” skulle komma på besök senare under veckan för att topsa henne. De skulle även skicka plasthandskar och en ansiktsmask via post, men för detta behövde hon identifieras via bank-id eller bankdosa, berättar Elisabeth Toftén.

”Har inte kunnat sova på hela natten”

Inger Franzén har varken tillgång till bank-id eller bankdosa, och frågan gjorde henne osäker på om det verkligen var Folkhälsomyndigheten hon pratade med. Men personen på andra sidan linjen var förtroendeingivande, och gav Inger ett nummer som skulle intyga att han ringde från myndigheten.

Tack vare att hon saknar bank-id klarade sig Inger Franzén från bedragarna, men händelsen har ändå satt djupa spår hos henne.

– Mamma var väldigt uppskakad och har inte kunnat sova på hela natten. Den här personen sa att hon var smittad med corona, och eftersom hon tillhör en av riskgrupperna reagerade hon extra starkt, säger Elisabeth Toftén och fortsätter.

– Nu oroar hon sig för om de faktiskt kommer att dyka upp på fredag som de sa.