Ellie: Jag kände mig bara som ett stort besvär

Ellie växte upp med en mamma och en styvpappa som båda var alkoholister och det var ofta bråk och slagsmål hemma.

– Jag var väldigt utåtagerande. Jag var arg på allt och alla och hade ingen tilltro till vuxna människor, säger Ellie.

Hon försökte ta sitt liv fyra gånger – den första gången som 18-åring. Ellie berättar att hon aldrig sett någon mening med livet och att hon trodde att hon bara var en last för samhället och alla i sin närhet. Hon upplevde dessutom att det var svårt att få någon hjälp.

– Jag har aldrig haft någon levnadslust. Jag har bara känt mig som ett stort besvär och kände bara att jag gjorde människor en stor tjänst av att inte finnas. För mig fanns det ingen annan utväg än att försvinna.

”Jag var förbannad”

När Ellie väl bestämt sig för att avsluta sitt liv blev hon lugn inombords.

– Jag kände att nu har jag levt klart. Just i den stunden försvann all ångest, all smärta.

Men när hon vaknade upp på sjukhuset och insåg att hon räddats kände hon bara ilska.

– Jag var förbannad. Jag förstod inte varför jag skulle leva. Jag var väldigt, väldigt sjuk.

Nollvision för självmord

För tio år sedan beslutade regeringen om en nollvision för självmord. Men den satsningen har hittills varit blygsam. Cirka 5 miljoner kronor per år har sedan dess avsatts för att förhindra att människor tar sina liv. 2017 satsas det 35 miljoner kronor.

– Det räcker inte, säger Ullakarin Nyberg som är psykiater och suicidforskare.

Hon menar att antalet självmord skulle kunna minska kraftigt om man jobbade på ett annat sätt.

– Om vi går bort från punktinsatser och jobbar mer samordnat. När man väl har bestämt sig för att man behöver hjälp kan det vara ödeläggande att söka hjälp och bli avvisad och inte få någon att prata med.

I stället för en minskning de senaste tio åren har självmorden ökat. Under 2015 tog över 1500 människor sitt liv. Det är nära hundra personer fler än för tio år sedan. Men sett till befolkningsökningen betyder det att statistiken i princip stått stilla.

”Läkarna ville inte ge upp”

I dag är Ellie frisk. Hon är tacksam över all hjälp hon fick från läkarna efter sitt sista självmordsförsök för bara ett år sedan.

– Jag har lärt mig att man kan få hjälp. Läkarna ville inte ge upp, säger hon.

Hon berättar om hur många människor i hennes omgivning som verkligen engagerade sig och hur det hjälpte henne i tillfrisknandet.

– Ingen människa är värd att må så pass dåligt att man inte vill finnas längre. Oavsett vad man tror händer efter döden så har vi bara det här livet en gång. Och det gäller att ta vara på det.