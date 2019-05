Emma Frans slår hål på myterna: Så mycket skärmtid är dåligt

Enligt färska riktlinjer från Världshälsoorganisationen (WHO) bör barn under fem år ha högst en timmes skärmtid per dygn, medan spädbarn inte ska ha någon skärmtid alls.

Forskaren Emma Frans menar dock att riktlinjerna ska se som rekommendationer eftersom det i nuläget inte finns tillräckligt mycket forskning på skärmtid och dess påverkan.

– Rekommendationerna är lite tidiga i och med att det finns begränsat med forskning på det här området. Samtidigt utvecklas tekniken väldigt snabbt och forskningen hänger inte riktigt med.

Emma Frans: Lite skärmtid bra

Samtidigt menar hon att det finns studier som visar att ingen skärmtid alls inte heller är bra.

– Det finns studier som tittat på skärmanvändande bland ungdomar där man har sett att de som använder skärm ibland, men inte jämt – verkar må bäst. Så att ta bort skärmar helt är nog inte bra, avslutar Emma Frans.

