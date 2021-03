Emma Spak: Svårt att säga när 70-plussarna är vaccinerade

Många personer över 70 lever isolerade och undviker kontakt med andra människor. Trots att de äldsta prioriteras i vaccinkön är det svårt att sätta en prognos på när alla över 70 år är färdigvaccinerade, säger Emma Spak.

– I en del regioner är man redan under 80 år och vaccinerar. Det är under de kommande veckorna som man kommer in i de här grupperna.

Är 70-plussarna vaccinerade innan april är slut?

– Just nu är det väldigt svårt att utfästa sådana löften, säger Emma Spak som menar att minskade vaccinleveranser gör att framtiden är svår att förutse.

– Regionerna har fått skruva om så jag tycker att det är svårt att säga exakt när.

