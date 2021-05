En rad nöjesparker öppnar efter regeringens besked

Regeringen meddelade i dag att den 1 juni så införs lättnader i de restriktionerna som hindrat nöjeparker från att öppna. Ett besked som togs emot med glädje bland nöjesparkerna.

Nu öppnar bland annat Liseberg i Göteborg och Skara sommarland. Liseberg öppnar den 3 juni och Skara sommarland den 5 juni.

– Det känns jättekul. Vi har väntat i 580 dagar så det har varit ganska ansträngande, säger Skara sommarlands vd Janne Nilsson till SVT Nyheter Väst.

Förbokning på Gröna lund

Gröna lund i Stockholm väljer att öppna den 2 juni. Flera åtgärder kommer att vidtas för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och minska risken för trängsel, skriver Gröna lund i ett mejl till SVT Stockholm.

Biljetter måste bokas i förväg och antalet gäster per dag kommer att begränsas till drygt 3 100, omkring en femtedel av antalet besökare en normal sommardag, skriver Gröna lund.

Oklart med antal besökare

På Ölands djur- och nöjespark är djurparken redan öppen. Och efter dagens besked siktar man på att öppna även nöjesparken under nationaldagshelgen den 5-6 juni. Just nu ser man över hur många besökare man kan släppa in och vilka rutiner som behövs för att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Tosselilla Sommarland på Österlen i Skåne räknar med att kunna öppna den 5 juni, men är ännu osäkra på hur många besökare som kan släppas in.

Det populära besöksmålet Kneippbyn på Gotland med sommar- och vattenland öppnar den 18 juni – ett datum som man hade satt redan innan dagens besked från regeringen och nu håller fast vid.